BRESCIA, È ufficiale il rinnovo di Cistana fino al 2027

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ve lo ricordate Andrea Cistana? Accostato per la prima volta nell'ormai lontano 2019 alla Fiorentina, il centrale classe '97 è diventato un habitué delle voci di mercato legato al mondo fiorentino. Nome buono per tutte le sessioni di mercato degli ultimi cinque anni, Cistana è sempre rimasto a Brescia e ci rimarrà probabilmente ancora a lungo. Il difensore ormai 26enne si è legato infatti alla Leonessa per altri tre anni, come riportato dai canali social del Brescia, che hanno ufficializzato nelle scorse ore il suo rinnovo fino al 2027.