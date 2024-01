BREKALO, Furia tifosi Dinamo: imbrattati i muri vicino casa

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non è andato giù ai tifosi della Dinamo Zagabria il trasferimento di Josip Brekalo all’Hajduk Spalato, rivale storica del club della capitale croata. L’esterno ormai ex Fiorentina è stato infatti accolto ieri dai tifosi dell’Hajduk prima della gara casalinga contro il Rijeka, ricevendo gli applausi del pubblico locale. Come più volte raccontato, l’ex Torino è giunto a Spalato dopo essere stato a un passo da ritorno alla Dinamo Zagabria, club in cui è cresciuto e che stava per riabbracciarlo pochi giorni fa, prima che la trattativa ormai conclusa saltasse a causa di problemi in dirigenza.

I tifosi della Dinamo non hanno però dimenticato le origini di Brekalo, e questo “tradimento” non lo hanno digerito, oltraggiando la famiglia del croato proprio a casa sua. Come si vede infatti da immagini raccolte dal sito locale tportal.hr, nei pressi della casa di famiglia Brekalo a Maksimir sono comparsi muri imbrattati di insulti nei suoi confronti: “Brekalo, traditore. Te lo ricorderanno”, si legge a più riprese sulle mura cittadine, come testimoniano le immagini sul portale.