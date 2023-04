BREKALO, Dalla promessa al padre all'attesa per i gol

FirenzeViola.it

L'edizione odierna de La Nazione si sofferma sulla storia e il passato di Josip Brekalo. Suo padre, nei primi anni ‘90, era infatti un promettente calciatore bosniaco già selezionato nelle nazionali giovanili. A 21 anni però fu richiamato alle armi nel pantano della guerra civile jugoslava. Una ferita e la sua storia col calcio finì lì. "Da allora - ha raccontato il figlio - ha trasmesso la sua voglia di giocare a me. Mi ha sempre sostenuto ed è come se attraverso di me anche lui fosse riuscito a diventare un calciatore". Dicono che le difficoltà segnino l’animo dell’uomo e le parole di Josip Brekalo, ragazzo-uomo di 25 anni, in qualche modo lo testimoniano. Così oggi Josip, per soli un milione e mezzo di euro, è diventato un giocatore viola. Un’opportunità di qualità in più là davanti, come ha dimostrato nello spezzone di partita giocato con lo Spezia, dove in 30 minuti ha toccato 32 palloni con un palo, 3 occasioni da gol create e 3 passaggi chiave. Numeri che raccontano le potenzialità di un attaccante esterno che sembra avere in dote più gol dei compagni di reparto.