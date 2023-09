BREDA, Le squadre di Italiano all'inizio soffrono

Fonte: Radio Bruno

L'allenatore Roberto Breda ha parlato di Fiorentina: "ll mercato fatto dalla Fiorentina mi piace, c'è da lavorare ma è normale. Tutte le squadre di Italiano all'inizio soffrono. Per come è strutturata, la Fiorentina utilizza poco gli attaccanti nella manovra, sono intesi come finalizzatori. Per questo serve un attaccante in area che aumenti lo score in termini di reti.

Italiano però conosce bene Nzola, quindi non è stato preso al buio. Per quanto riguarda il centrocampo per me Maxime Lopez può giocare con Arthur. La Fiorentina nasce per avere il controllo del gioco. Non conta la struttura ma la mentalità. Anche Guardiola giocava con giocatori di bassa statura e "leggeri".