BRASILE, Morto il fratello di Pelé, aveva 77 anni

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - Zoca, fratello minore di Pelé (due anni più giovane) è morto in un ospedale di Santos in cui era ricoverato per un cancro alla prostata. Ne dà notizia il Santos sui suoi profili social. Anche Zoca si cimentò nel calcio, arrivando alla prima squadra del Santos in cui giocò nel 1961 e 1962, mettendo assieme 15 partite e 4 gol. Poi smise preferendo dedicarsi agli affari di famiglia. Pelé, secondo il quotidiano 'Folha de Sao Paulo, non sa se potrà essere presente alle esequie del fratello, al quale era molto legato, a causa delle sue condizioni di salute. (ANSA).