BRASILE, La federazione punta tutto su Ancelotti come CT

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - E' Carlo Ancelotti il tecnico scelto dal presidente della federcalcio brasiliana (Cbf), Ednaldo Rodrigues, e dai suoi collaboratori per il ruolo di nuovo ct della Seleçao. Da Madrid, da parte del diretto interessato, secondo i media brasiliani sarebbero arrivati segnali positivi anche se solo a partire da giugno, e nel frattempo Rodrigues, che ha fatto sapere di avere "le idee chiare" senza però fare nomi, avrebbe deciso di nominare un allenatore 'ad interim', Ramon Menezes, per le prime partite dei verdeoro nell'anno solare, a marzo. Entro fine mese il presidente della Cbf ha intenzione di volare a Madrid per discutere con il presidente del Real, Florentino Perez, per convincerlo a lasciare andare via Ancelotti. Se così fosse e il nuovo ct arrivasse a Rio, l'italiano che ha vinto campionati in ognuno dei paesi (Italia, Spagna, Germania, Inghilterra e Francia) in cui ha allenato diventerebbe il primo allenatore straniero nella storia della nazionale brasiliana. (ANSA).