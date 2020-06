BRASILE, A Rio ok ad un terzo di spettatori allo stadio

(ANSA-AFP) - RIO DE JANEIRO, 28 GIU - Il municipio di Rio de Janeiro ha autorizzato gli spettatori a partecipare alle partite del campionato di calcio dello stato di Rio dal 10 luglio per un terzo della capacità di ogni stadio, secondo un decreto pubblicato venerdì scorso. Il decreto precisa inoltre che dal 1 ° agosto gli stadi potranno essere riempiti per i due terzi della loro capacità e che dal 16 agosto non ci saranno più restrizioni. Dal 10 luglio, gli spettatori devono essere distribuiti sugli spalti rispettando una distanza di 4 metri quadrati a persona e la vendita dei biglietti deve essere effettuata online. Il campionato di calcio dello stato di Rio è stato il primo a riprendere nonostante il Brasile sia il secondo paese più colpito al mondo dal coronavirus che ha ucciso circa 57.000 persone e contagiato 1,3 milioni di persone. (ANSA-AFP).