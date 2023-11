BRAMBATI, Allegri ha sempre fatto questo gioco. Ieri...

FirenzeViola.it

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore.

Juventus è l'anti-Inter?

"La partita andava rinviata per il rispetto per quanto accadeva attorno. Per quanto riguarda la Juve e il gioco, sottolineo ancora che Allegri ha sempre giocato così, con questo concetto, ma aveva interpreti diversi. Prima giocava con Vidal, Pirlo, Pjanic, ora con Miretti, McKennie e la qualità si vede. Questo è Allegri, se vuoi giocare in modo diverso scegli un altro. Ha ragione Mourinho, inutile vendere filosofie, alla fine l'importante è vincere".

Chi il migliore finora e in questa giornata?

"Marotta, che da anni mette a disposizione dei propri allenatori squadre che possono vincere lo Scudetto. Ne è arrivato uno solo ma potevano essere di più. In questa giornata mi impressiona la classifica della Juventus. Dopo il ko col Sassuolo è lì dietro all'Inter per soli due punti. Vuol dire che ha fatto qualcosa di straordinario. Per ora la differenza è solo la partita con l'Atalanta della Juve".