BRAMBATI, Alla Fiorentina è mancata la qualità davanti

Massimo Brambati, procuratore sportivo ed ex calciatore, ha parlato ai microfoni di TMW radio e tra gli argomenti toccati c'è anche la finale di Conference persa ieri dalla squadra di Vincenzo Italiano:

Un suo giudizio sul ko della Fiorentina?

"Mi dispiace per la Fiorentina, sento tanti tifosi delusi. Ma questo è il calcio. Trovare colpevoli in una partita secca, dove occasioni ne hai avute, è difficile.

Forse non avevi la qualità giusta davanti, ma lo si è visto da inizio anno. La fotografia di questa annata è la partita in casa con la Juve, dove ha fatto una mole di gioco impressionante, poi ha fatto un tiro in porta su punizione e ha preso ol sull'unico tiro della Juve. Se poi Nico Gonzalez, l'unico con qualità, non gira...In qualche partita chiave la Fiorentina è inciampata".