BRAGLIA, La Fiorentina ha le occasioni ma le sbaglia

L'ex portiere Simone Braglia è intervenuto a TMW Radio per commentare, tra l'altro, il match di ieri tra Napoli e Fiorentina: "Il Napoli ha preso un brodino per calmare l'ambiente, vista l'emergenza. Questa vittoria può riportare un po' di serenità. Poi il calcio è fatto di episodi e come capita spesso alla Fiorentina, le occasioni le ha avute ma sbaglia gli episodi chiave. Credo che entrambe faranno molta fatica ad arrivare tra le prime quattro".