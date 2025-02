Bove a Sanremo, il video con l'intervento completo. Dal discorso alla maglia della Fiorentina regalata a Conti

vedi letture

Protagonista come ospite ieri sera nella Finale del Festival di Sanremo, Edoardo Bove ha conquistato tutti: il discorso del giovane centrocampista di proprietà della Roma ma in prestito alla Fiorentina almeno fino al termine della stagione, è piaciuto per la genuinità che per la profondità dei temi affrontati in pochi minuti al conduttore grande tifoso della Fiorentina Carlo Conti. Da quel maledetto momento durante la partita contro l'Inter fino all'affetto delle persone vicine e meno vicine, il classe 2002 ha ripercorso una nottata per lui confusissima, sottolineando anche come ora si faccia vedere da uno specialista proprio per gestire al meglio una situazione delicata, in attesa di capire se e quando potrà tornare a giocare a calcio.

Nel corso della sua ospitata alla kermesse della musica italiana, dove Bove si è presentato elegantissimo in un abito Dolce e Gabbana nero con una spilla argentata, il giocatore ha raccontato la sua esperienza e poi ha regalato la sua maglia della Fiorentina con il numero 4 e l'autografo per Carlo Conti che gliel'aveva chiesta, rigorosamente con lo sponsor coperto. Poi la presentazione della cantante Elodie, prima di abbandonare il palco del Festival di Sanremo e godersi lo spettacolo.

Le sue parole

Questo un estratto dell'intervento di Bove: "Il mio episodio mi ha fatto capire quanto sia sottile la linea tra la vita e la morte e quanto noi dipendiamo da chi ci sta accanto. Quando c’è informazione sul primo soccorso, ci sentiamo tutti più sicuri. Io sono grato perché mi è accaduto tutto in modo così perfetto ma sono anche vicino alle persone che hanno perso i loro cari. Dico anche a tutti che nell’affrontare tutto questo io non mi sono mai sentito solo: la vicinanza che ho ricevuto mi ha aiutato: mando un pensiero a tutti coloro che nell’affrontare una difficoltà si sentono soli".

Clicca qui per il video completo dell'intervento di Bove a Sanremo