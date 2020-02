BOTAFOGO, Dopo l'ex Milan Honda, vuole Yaya Tourè

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 18 FEB - Dopo il giapponese ex Milan Keisuke Honda, il cui arrivo ha mandato in delirio la 'torcida', il Botafogo punta ora ad un altro nome di spicco, anche se nella fase discendente della carriera. Fonti del club carioca confermano infatti che, tramite l'intermediario Marcos Leite, è a buon punto la trattativa con Yaya Tourè, ex Barcellona e Manchester City, attualmente libero (e quindi ingaggiabile a parametro zero) dopo essersi svincolato dai cinesi dello Qingdao Huanghai. L'unico punto è che ancora non consente la chiusura in positivo della trattativa è l'alta richiesta economica del giocatore, comunque più che disponibile a trasferirsi a Rio de Janeiro. Il Botafogo, secondo il presidente Nelson Mufarrej, "non vuole fare il passo più lungo della gamba", ma è certo di poter chiudere l'affare, offrendo a Tourè una parte fissa dell'ingaggio, grazie al contributo di alcuni sponsor, e un'altra legata ai risultati sul campo e in materia di merchandising (vendita di maglie con il nome del giocatore). "L'ambiente è favorevole al 100% all'arrivo i Yaya Tourè", fanno sapere fonti presidenziali ed entro 48 ore la situazione si dovrebbe chiarire. (ANSA).