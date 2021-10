BOSZ, Insostenibili 3 gare ogni sosta. Calendario...

Peter Bosz, allenatore del Lione, ha parlato in conferenza stampa del calendario troppo fitto di impegni per i giocatori ed ha attaccato duramente UEFA e FIFA, accusandole di non pensare alla salute dei calciatori, ma solamente ai soldi. Queste le sue dichiarazioni: "Non capisco niente... FIFA, UEFA, non so chi stia organizzando tutto questo, ma tre partite ad ogni pausa sono insostenibili! Non parlo come tecnico del Lione, parlo per tutti i giocatori. È impossibile! Chi ha organizzato ciò non capisce il calcio".

Perché si aumenta costantemente il ritmo delle partite?

"Per i soldi, semplicemente. Oggi non è il calcio la cosa più importante, sono i soldi. Ecco, dico davvero quello che penso. I giocatori non sono più importanti dei soldi. Tuttavia, vogliamo che i migliori giocatori siano sempre in campo. Continuando così, i migliori si infortunano e non giocano per molto tempo. Il programma è davvero troppo fitto. La prossima settimana giocheremo a Praga alle 21 di giovedì, poi a Nizza alle 13 di domenica. Normalmente, i giocatori dovrebbero avere 72 ore per recuperare ma ne avranno solo 64. Sono le TV che scelgono".