BOSTON, Andrè Silva lascia la tournée del Milan

(ANSA) - MILANO, 21 LUG - L'attaccante del Milan Andrè Silva ha lasciato il ritiro di Boston per tornare in Europa dove nelle prossime ore firmerà un contratto con il Monaco. L'attaccante portoghese ha salutato la squadra e alle 4 di questa notte (22 ore locali) ha preso l'aereo per rientrare a Milano. L'operazione porterà nelle casse del Milan circa 30 milioni, denaro che potrebbe essere reinvestito per Angel Correa dell'Atletico Madrid: martedì è in programma un summit tra la dirigenza rossonera e il ds degli spagnoli, Andrea Berta, per limare la distanza tra domanda (55 milioni) e offerta (40). Silva, arrivato al Milan nell'estate del 2017, era stato pagato 40 milioni dalla proprietà cinese. In rossonero ha collezionato 40 presenze e 10 gol, prima del prestito al Siviglia.