BORJA VALERO, Non è facile ripartire dopo un lutto

L'ex centrocampista della Fiorentina, Borja Valero, ha parlato così dopo la scomparso del direttore generale viola Joe Barone: "Negli ultimi giorni si sta vivendo un momento molto difficile a Firenze. Troppo spesso le persone stanno soffrendo questo tipo di cose e non lo meritano. Ci tengo a mandare un affettuoso a saluto a tutti i tifosi viola e soprattutto alla famiglia Barone. Insieme a Joe abbiamo vissuto un anno molto intenso, con anche il Covid.

Anche in campo stavamo faticando ma lui era sempre presente, noi calciatori eravamo come una famiglia. Non è facile ripartire dopo un lutto, ma qualcuno in questa squadra lo ha già fatto e questo aiuterà. La morte di Astori ci diede una marcia in più, deve essere una motivazione in più per lottare e raggiungere i successi stagionali. Momenti così guariscono ferite che potevano essere aperte con i tifosi".