BORJA VALERO, Ancora forfait: allenamento a parte

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, BIRAGHI-CASTROVILLI VACCINATI PER GLI EUROPEI Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, Gaetano Castrovilli e Cristiano Biraghi sono in procinto di ricevere una prima dose di vaccino come previsto per i 40 calciatori in corsa per la convocazione dell'Italia per i prossimi Europei. La decisione del CT Mancini... Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, Gaetano Castrovilli e Cristiano Biraghi sono in procinto di ricevere una prima dose di vaccino come previsto per i 40 calciatori in corsa per la convocazione dell'Italia per i prossimi Europei. La decisione del CT Mancini... NOTIZIE DI FV TOP FV, VLAHOVIC BATTE BONAVENTURA. BENE VENUTI Con un migliaio di voti (978 per la precisione) Dusan Vlahovic è il migliore in campo di Bologna-Fiorentina e si prende altri punti nella corsa al Premio Top Firenzeviola.it. Non che ci fossero troppi dubbi, d’altronde: con una doppietta il centravanti serbo si... Con un migliaio di voti (978 per la precisione) Dusan Vlahovic è il migliore in campo di Bologna-Fiorentina e si prende altri punti nella corsa al Premio Top Firenzeviola.it. Non che ci fossero troppi dubbi, d’altronde: con una doppietta il centravanti serbo si... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 05 maggio 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi