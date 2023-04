BORGHI, Ieri si è vista la differenza, Fiorentina superiore

FirenzeViola.it

Il telecronista sportivo Stefano Borghi ha parlato a "Night Club", programma in onda su Dazn, commentando anche la partita di Coppa Italia tra Cremonese e Fiorentina. Queste le sue parole:" La Fiorentina di questi tempi è assolutamente ingestibile. Ieri si è vista la differenza tra le due squadre, ma il risultato è addirittura stretto. Dopo la scorsa grande annata, la Fiorentina ha trovato la continuità con Nico Gonzalez e Cabral. C'era il problema del gol, ma il gioco di Italiano non era in crisi. Anche con l'inserimento di un trequartista, non ha stravolto il proprio pensiero".

Su Italiano: "Non ho mai visto la squadra persa, brava la dirigenza a credere nell'allenatore e a non sostituirlo nonostante il periodo di difficoltà. Italiano è alla sua prima stagione con il triplo impegno e vanta dalla propria parte due punti di forza; l'ideologia tattica e la gestione del gruppo, martellante, alla Conte, importante poi nel lungo periodo perché ti ritrovi ad allenare dei giocatori più forti. Italiano è sia "giochista" che "risultatista"; raggiunge gli obiettivi giocando un calcio divertente".

Su Cabral: "Non aveva iniziato bene; con Piatek giocava poco e Jovic invece è un attaccante da coppia, deve avere una punta al suo fianco, come per esempio Haller all'Eintracht. La prima vera punta è Cabral, che doveva incastrarsi nel gioco di Italiano e adesso è nelle giuste condizioni per fare bene".