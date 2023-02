BORGHI, Empoli esempio di fare calcio. La Fiorentina...

Il giornalista e opinionista di DAZN, Stefano Borghi ha commentato il pareggio della Fiorentina contro l'Empoli sul proprio canale YouTube. Queste le sue parole: "La Fiorentina ha sempre questo enorme problema di concretizzazione, eppure aveva trovato due doppiette di Jovic e Cabral in Conference League, non parliamo di livelli differenti con l'Empoli perché il Braga è una squadra che, nonostante abbia due difensori centrali molto cedevoli, è una squadra di livello significativo. Quindi in campionato ancora una volta la Fiorentina crea ma non concretizza. Questo è un campionato molto modesto da parte dei viola, molto deludente".

Sull'Empoli

"Ho visto il solito apprezzabilissimo Empoli di Zanetti. Spero che Cambiaghi non si sia fatto molto male perché ho è uno di quei giocatori che fanno la differenza, come Baldanzi. L'Empoli è la fotografia di come si deve e come si può fare grande calcio in provincia, puntando sul gioco, puntando sui giovani, puntando su una filosofia ben precisa".