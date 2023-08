BORGHI, Deve essere l'anno di Nico. Conference...

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, SAVORANI: DOPPIO INCARICO ITALIA-ACF. LE VECI... Si preannuncia un doppio incarico tra il viola e l'azzurro quello che riguarderà il preparatore dei portieri della Fiorentina Marco Savorani: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, trova conferme quanto scritto in questi giorni dalla stampa sportiva circa il... Si preannuncia un doppio incarico tra il viola e l'azzurro quello che riguarderà il preparatore dei portieri della Fiorentina Marco Savorani: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, trova conferme quanto scritto in questi giorni dalla stampa sportiva circa il... NOTIZIE DI FV VIOLA, PIACE THEATE. OCCHIO A DEMME SE NON ARRIVA VRANCKX Nome nuovo per la difesa della Fiorentina. La società viola ha messo nel mirino Arthur Theate, difensore passato dal Bologna al Rennes nell'estate di un anno fa (per 20 milioni più bonus). CLICCA QUI per leggere la notizia completa. Oltre... Nome nuovo per la difesa della Fiorentina. La società viola ha messo nel mirino Arthur Theate, difensore passato dal Bologna al Rennes nell'estate di un anno fa (per 20 milioni più bonus). CLICCA QUI per leggere la notizia completa. Oltre... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 30 agosto 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi