BORGHI, Barone era il motore: viola ha perso un riferimento

Il giornalista di Dazn Stefano Borghi, su YouTube, ha voluto ricordare Joe Barone: “Joe Barone era come un capofamiglia alla Fiorentina. Commisso è il presidente, però il vero motore della Fiorentina di questi anni è stato Barone, per questo oltre allo sconcerto per la perdita, c’è anche il pensiero rivolto a una famiglia che perde il proprio punto di riferimento, perde l’uomo che ha guidato uno dei cambiamenti più importanti della storia recente di un grandissimo club italiano".