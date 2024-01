BONUCCI, Vola in Turchia: accordo col Fenerbahce

FirenzeViola.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Leonardo Bonucci vola in Turchia. Secondo quanto riporta TMW in questi minuti dopo una giornata di continui contatti è stato definito l'accordo tra le parti con l'ex capitano della Nazionale che, tramite il suo agente Alessandro Lucci, ha trovato l'accordo con l'Union Berlino per la risoluzione del contratto. Al contempo, definita l'intesa col Fenerbahce: domani mattina il giocatore ex Juventus volerà in Turchia per sottoscrivere un contratto valido fino a giugno.