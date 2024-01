BONUCCI, Lo vuole il Fenerbahce, lavora per la risoluzione

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Leonardo Bonucci può finire in Turchia. Secondo ciò che riferisce TMW, il centrale ex Juventus è un obiettivo di mercato del Fernarbahce. Il difensore è al lavoro con l'Union Berlino per trovare un accordo per la risoluzione del contratto in scadenza a giugno. La prestigiosa società turca è pronta a fargli firmare un contratto di sei mesi, ma ancora le parti non sono entrate nello specifico dell'accordo perché prima, come detto, Bonucci deve risolvere l'accordo col club tedesco e non è questo passaggio scontato visto che la società di Berlino non vuole privarsene a cuor leggero.