BONUCCI, Il centrale finisce fuori rosa alla Juventus

La Juventus si appresta a vivere una stagione senza Leonardo Bonucci: il centrale sarà messo fuori squadra dal tecnico Allegri per scelta tecnica, stando a quanto riporta Gazzetta.it. Già da qualche giorno si parlava di addio con il senatore bianconero, ma oggi è arrivata la comunicazione ufficiale in un incontro in presenza che è avvenuto nel tardo pomeriggio. Nella sua residenza estiva, in Toscana, dove da un paio di settimane ha ripreso ad allenarsi, si sono presentati Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna: il capitano è fuori dal progetto del club per scelta tecnica. Scioccato per la notizia, il difensore ha preso atto della decisione.