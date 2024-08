BONIFAZI, È del Lecce in prestito con diritto di riscatto

NOTIZIE DI FV MANGALA, IL PRESIDENTE DEL LIONE VUOLE RISPETTARE GLI ACCORDI CON L'EVERTON Come appreso da FirenzeViola.it sembra complicarsi il possibile arrivo di Mangala a Firenze. Il calciatore starebbe continuando a spingere per trasferirsi in Italia, ma la volontà del belga potrebbe non bastare per la chiusura dell'affare. Il presidente... Come appreso da FirenzeViola.it sembra complicarsi il possibile arrivo di Mangala a Firenze. Il calciatore starebbe continuando a spingere per trasferirsi in Italia, ma la volontà del belga potrebbe non bastare per la chiusura dell'affare. Il presidente... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 29 agosto 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi