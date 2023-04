BONIEK, Ieri 4-1 viola meritato, ma un po' troppo largo

FirenzeViola.it

Zbigniew Boniek, ex calciatore e allenatore, ha commentato su Twitter la vittoria ottenuta della Fiorentina ieri contro i suoi connazionali del Lech Poznan: "Non sempre vincono i migliori. Oggi ha vinto in maniera decisa, ma un po' troppo larga, la squadra migliore". Questo il tweet originale dell'ex Juventus e Roma: