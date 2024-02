BONAVENTURA, Una crisi che parte dal suo rinnovo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il Corriere dello Sport - Stadio (edizione fiorentina) chiama a raccolta i leader in casa viola. Uno su tutti Giacomo Bonaventura, di cui si analizza il momento no: al numero cinque in questo momento mancano soprattutto brillantezza mentale e atletica, un cambio di passo in negativo che è coinciso col momento no dei viola.

A dire il vero, scrive il Corriere, un'inversione di prestazioni si era già vista tra novembre e dicembre (questo a causa anche di una tallonite di cui Jack ha sofferto). Poi sono emersi però gli affanni lampanti, con le difficoltà extra-campo del rinnovo che hanno appesantito anche le prestazioni del centrocampista viola. Anche lo stallo sul prolungamento del contratto e le conseguenti voci su un possibile passaggio alla Juventus (tutto tramontato nel giro di poche ore) hanno contribuito a minare le certezze di un calciatore che rimane comunque un perno per Vincenzo Italiano. Come scrive il Corriere, nonostante la flessione, Jack c'è sempre stato anche nelle sei gare di inizio anno. Tirarsi indietro è un concetto che non gli appartiene.