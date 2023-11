BONAVENTURA, Si può non dominare ed essere furbi

FirenzeViola.it

È intervenuto nella zona mista del post partita di Fiorentina Bologna, vinta dai Viola per 2-1, l’autore del gol del vantaggio Giacomo Bonaventura: “Sono contento per il gol ma soprattutto per il ritorno alla vittoria, era troppo importante vincere. Il Bologna ci ha messo difficoltà, sono una squadra tosta ma noi abbiamo ribattuto colpo su colpo e siamo contenti di essere tornati alla vittoria.

Sui tifosi: “Sicuramente il primo pensiero che abbiamo avuto in questi giorni è per la gente di Firenze, di Campi e per coloro che stanno soffrendo. Siamo contenti perché in tanti sono venuti allo stadio, speriamo di aver dato a tutti una gioia.

Ancora sulla vittoria: “Sono contento della mia prestazione, anche se posso fare ancora meglio. In generale abbiamo fatto tutti una partita bella decisa. Ogni tanto si può anche non dominare ed essere furbi e lottatori”.

Sul Bologna: “E’ un'ottima squadra, che gioca bene e ci ha messi in difficoltà. Siamo contenti per i tre punti, anche per il Presidente che dimostra sempre il suo supporto e vicinanza, non si è mai lamentato per una prestazione negativa. Nel calcio si fanno drammi quando si perde e ci si esalta quando si vince, è l'equilibrio, oltre che il lavoro, a fare la differenza”.

Sulla Nazionale: “Sono felice, non era scontata una nuova convocazione. Sono contento di tornare a Coverciano”.