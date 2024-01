BONAVENTURA, La Fiorentina lavora al rinnovo

FirenzeViola.it

Giacomo Bonaventura ieri ha mancato di poco il colpaccio finale ai danni dell'Udinese, fermato solo dal palo. Un giocatore sempre prezioso ma in scadenza, che la Fiorentina vuole però trattenere. Ed anche Tuttosport scrive, tra le operazioni che riguardano i prolungamenti di contratto, che la Fiorentina lavora per allungare la scadenza al 2025, con opzione per il 2026.