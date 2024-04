BONANNI, Palladino tecnico giusto per piazze medio-alte

FirenzeViola.it

L'ex calciatore e allenatore, Massimo Bonanni, ha parlato a TMW Radio del futuro allenatore viola: "A me piace molto Palladino. E' un allenatore giusto per piazze medio-alte, è uno come Gasperini che ha bisogno di lavorare con giocatori di quella fascia, in contesti più alti può andare in difficoltà con la sua filosofia".

De Rossi e Tudor, cosa servirà per il derby da loro?

"Nei derby chi riesce a gestire le pressioni alla fine riesce sempre a portare a casa qualcosa. Non mi ricordo derby giocati alla grande. Il derby di Roma è particolare, parte da lontano. Io credo che sia importante per entrambi. Alla Roma potrebbe anche bastare il pareggio, ma la Lazio così rimarrebbe fuori".