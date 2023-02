BONANNI, Gol Castro? Ranieri aveva fatto anche fallo

L'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi del giorno.

Sarri e Italiano sotto la lente d'osservazione: "Sarri sta facendo il suo ma in questa situazione può puntare alla Champions perché manca la Juventus. La Lazio è in discesa, deve fare qualcosa. Manca ancora molto e non mi preoccuperei troppo, ma devi ricominciare a correre. La Fiorentina ad oggi non la vedo più pronta e capace di poter prendere chi le è davanti. Deve puntare molto forte sulla Coppa Italia e lo sanno benissimo. Tutta la stagione passerà per l'approdo in finale, dove puoi regalarti l'Europa".

Che ne pensa delle polemiche sui gol annullati a Torino con il fuorigioco semiautomatico? "E' vero, ma esiste la tecnologia, ce n'è bisogno ed è stato giusto annullarli. Sul gol della Fiorentina poi c'era anche un fallo di Ranieri sul giocatore della Juventus".

Che ne pensa dello sfogo di Allegri con il tifoso? "Lui non ha più nulla da perdere, sta provando a tirare al massimo il gruppo. Non penso che lui e la Juventus siano degli eroi. Non è una società che può fallire, dove i giocatori a fine mese non prendono lo stipendio, è una squadra composta da giocatori che guadagnano milioni di euro, stai giocando e vincendo perché sei più forte degli altri. Allegri ha detto di provarci fino alla fine per un miracolo europeo, ma per il resto non sono degli eroi".