BOLOGNA, Zirkzee out un mese: il comunicato

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Brutto colpo per il Bologna e per Thiago Motta, che perde una delle sue punte di diamante: secondo quanto riportato dal club rossoblù, Joshua Zirkzee rimarrà fuori per circa un mese a causa di un infortunio al bicipite. Questo il comunicato: ""Gli esami cui è stato sottoposto questa mattina Joshua Zirkzee hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro, con tempi di recupero previsti di 3-4 settimane".

L'attaccante olandese, 10 gol in questa Serie A, salterà quindi sicuramente il match di venerdì prossimo contro l'Empoli, la convocazione in Nazionale (la sua prima con la maglia orange) e rimarrà in Emilia per tentare di recuperare per la gara del primo aprile contro la Salernitana.