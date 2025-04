Bologna, report su Calabria: "Distorsione della caviglia, fuori tre settimane"

Il Bologna ha pubblicato il report degli esami effettuati da Davide Calabria dopo essere uscito anzitempo dalla gara di Coppa Italia contro l'Empoli, due giorni fa, per un problema fisico. Ecco la nota emessa dal club rossoblù: "Gli esami a cui è stato sottoposto Davide Calabria hanno evidenziato una distorsione della caviglia sinistra. Tempi di recupero previsti 3 settimane circa". Dunque il calciatore ex Milan dovrà stare ai box quasi per un mese. Ricordiamo che la Fiorentina affronterà il Bologna il 18 maggio, quando Calabria dovrebbe aver già recuperato.