Bologna, parla Orsolini: "Almeno di situazioni clamorose reterò qui"

Riccardo Orsolini torna a parlare di futuro. Lo fa a la Gazzetta dello Sport. Ecco le parole dell'esterno del Bologna: "L'Arabia Saudita? Diciamo che ho ricevuto alcune chiamate anche nei giorni scorsi, di squadre italiane e non, qui ho il contratto di ancora un anno e mezzo" - prosegue Orsolini - ", quanto al rinnovo fino al 2029 non ne abbiamo ancora parlato, per ora mi hanno detto solo: "Vai su in ritiro e allenati". Sinceramente ora il club ha anche altre priorità, non so quando se ne parlerà, alla fine sono scelte personali, tutte da rispettare, ma a meno di cose clamorose resto qui". Insomma, il numero 7 della squadra di Vincenzo Italiano sta bene dov'è, ma attenzione a dare per scontato che non si muova nel corso di questa estate.

Poi ha parlato di Nazionale e del nuovo commissario tecnico Gennaro Gattuso: "Sono rimasto molto contento della sua chiamata nei giorni scorsi, abbiamo parlato della situazione e insomma è bello essersi rivisti azzurri nel finale della scorsa stagione". Infine sulla possibilità di diventare capitano rossoblu, ha spiegato: "Capitano lo si è nell'essere leader, nell'aiutare la squadra o i più giovani: alla fascia preferisco giocare", le sue parole.