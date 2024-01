BOLOGNA, Offerto Brekalo per Karlsson: chiesto Kouame

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Da Bologna si parla di un intreccio di mercato tra il club rossoblù e la Fiornetina, anche se ora le due squadre sono dirette rivali in Coppa e per la Champions. La Fiorentina - secondo il Resto del Carlino - avrebbe offerto Brekalo (destinato probabilmente alla Dinamo) al Bologna per Karlsson. Thiago Motta però più che sul croato avrebbe chiesto informazione per un altro esterno viola: Christian Kouamè, attualmente in Coppa d'Africa ma che tra i giocatori disponibili in quella zona del campo è il meno sacrificabile per Italiano.