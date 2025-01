BOLOGNA, Ngonge verso il Bologna, domani l'incontro

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Cyril Ngonge, esterno del Napoli, è vicino al Bologna. Domani è previsto un incontro risolutivo per il passaggio del giocatore sul quale si discute per la cifra del riscatto del prestito. Il giocatore al Napoli è chiuso dai tanti esterni che sono nelle gerarchie di Conte davanti all'ex Verona ma per la cessione chiede 18 milioni, magari da inserire in parte nel prestito oneroso.