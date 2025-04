Bologna-Napoli finisce 1-1, Ndoye risponde ad Anguissa. Meglio i rossoblu

Bologna-Napoli termina sul punteggio di 1-1. L'ultima partita della 31esima giornata di Serie A si conclude con un punto a testa per le due squadre dopo una partita molto fisica che ha visto i rossoblu di Italiano schiacciare in difesa gli azzurri soprattutto nel secondo tempo. Nella prima frazione era stato Anguissa a sbloccare la sfida con una rete imperiosa superando di fisicità tre avversari più Skorupski, uscito poi per infortunio. Nei secondi quarantacinque minuti il Bologna cambia ritmo e mette sotto il Napoli trovando il pari con un gran gol di Ndoye, di tacco su assist di Odgaard.

Poi prosegue il monologo rossoblu che porta solo a qualche occasione con Scuffet protagonista. Il pareggio non permette al Napoli di accorciare sull'Inter al primo posto in classifica, mentre il Bologna tiene il passo di quasi tutte le concorrenti per l'Europa, Fiorentina compresa. La squadra di Italiano è di nuovo a +5 dai viola.