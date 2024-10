BOLOGNA-MILAN, Verso campo neutro a Empoli o Como

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - Si sta svolgendo in questi minuti un Cda delle Lega di Serie A convocato d'urgenza per risolvere la questione di Bologna-Milan, dopo l'ordinanza del sindaco di Bologna che dava lo stop allo svolgimento della partita, prevista domani alle 18, al Dall'Ara per l'emergenza maltempo. Si valutano le ipotesi di una disputa in campo neutro, a Como o Empoli, con la sede toscana in vantaggio. (ANSA).