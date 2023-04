BOLOGNA-MILAN, Le formazioni della sfida delle 15

FirenzeViola.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Alle 15 fischio d'inizio per la prima delle tre gare del sabato, Bologna-Milan, cui seguiranno alle 18 Napoli-Verona e alle 20.45 Inter-Monza. Il Bologna precede di due punti la Fiorentina in classifica (43 a 41) e dunque è una partita da osservare anche in questa chiave. Ecco le formazioni scelte da Thiago Motta e Stefano Pioli con il tecnico rossonero che fa un massiccio turnover rispetto alla Champions:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos; Dominguez, Schouten, Aebischer, Ferguson, Sansone; Barrow.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Thiaw, Ballo-Touré; Pobega, Vranckx; Saelemaekers, De Ketelaere, Rebic; Origi.