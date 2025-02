Bologna ko, Italiano: "Dovevamo fare di più ma se questi tocchi di mano sono rigori è un problema"

Il tecnico Vincenzo Italiano ha parlato della sconfitta subita dal Bologna ad opera del Parma del neo tecnico Chivu, che gli ha impedito di sorpassare la Fiorentina in classifica, in zona Europa: "Nel momento in cui, soprattutto nel secondo tempo, trovi una squadra che si chiude e cerca di ripartire tutte le volte che ne ha la possibilità, noi dovevamo fare qualcosa in più - ammette a Dazn a fine gara -Dovevamo riempire di più l’area e arrivare più profondi, invece abbiamo fatto questo giro palla lento, sterile, abbiamo creato e fatto poco per cercare di pareggiare e poi provare a vincerla. Dovevamo essere più efficaci nel primo tempo dove abbiamo avuto un po’ di corner e diverse palle inattive e siamo arrivati in maniera più pulita a costruire diverse situazioni. Però sapevamo che avremmo affrontato una squadra che avrebbe reagito al momento negativo che stava attraversando e che si chiude e riparte. Potevamo fare molto meglio dal punto di vista della produzione. Era un bel po’ che non perdevamo e secondo me dalle sconfitte si può anche costruire altre vittorie importanti”.

Italiano spiega l'arrabbiatura per il rigore contro Cancellieri: "I dettagli fanno la differenza anche in questo senso, c’è da riflettere perché se questi tocchi di mano diventano falli da rigore è un serio problema. Se vogliamo uniformità questi sono sempre calci di rigore, ma il problema è che quella specifica dinamica per me non lo è. Sul secondo giallo, un dettaglio che poteva aiutarci. Se riesci ad essere bravo questi episodi passano inosservati. Impareremo qualche lezione, dobbiamo intervenire su alcuni aspetti".