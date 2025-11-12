Bologna, Fenucci esalta Italiano: "Gioca un calcio moderno e fa crescere i giocatori"

L'amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando tra i vari temi anche quello legato al contributo che sta dando alla squadra rossoblù il lavoro dell'ex tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano: "La sua bravura è stata l'anno scorso in un gruppo che aveva fatto bene e che doveva accettare una proposta di gioco e una metodologia completamente differenti. Ha portato la sua visione del calcio, un gioco molto intenso, offensivo, fatto di pressione e molto moderno ed europeo.

Poi nel tempo lui e il suo staff hanno migliorato i giocatori, perché poi un allenatore che viene a Bologna non ha solo il compito principale, ovvero creare le condizioni perché si ottengano i risultati, ma anche quello di migliorare i calciatori perché noi non possiamo prenderli già formati. Possiamo acquistare giocatori forti, con qualità, ma che hanno un percorso di miglioramento da fare e lui ha contribuito a far crescere il gruppo".