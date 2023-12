BOLOGNA, Batte la Roma e scavalca i viola in classifica

FirenzeViola.it

Una rete di Moro e un autogol di Kristensen. Tanto basta al Bologna per sconfiggere la Roma 2-0 in uno scontro diretto d'alta classifica, nella quale i felsinei si issano ora al quarto posto in solitaria a 28 punti. La Fiorentina, in virtù della vittoria odierna col Verona, rimane a insieme al Napoli un punto dietro agli emiliani, mentre i giallorossi si assestano dietro a viola e partenopei con 25 punti, in una classifica che si fa sempre più compatta per gli ultimi posti Champions e quelli relativi ad Europa e Conference League.