BOJINOV, Jovic-Terzic? Alla loro età ero arrabbiato

L'ex attaccante viola Valeri Bojinov ha parlato così dell'attualità viola: "Quando si gioca con il cuore e si lascia tutto dentro al campo, nessuno può criticare. Se uno sbaglia, l'importante è non ripetere gli stessi errori. Siamo consapevoli di quanto sia stato difficile per la Fiorentina affrontare una stagione così intensa e abbiamo visto alti e bassi ma il bilancio è positivo, i viola sono già in finale di Coppa Italia e ancora in corsa per quella di Conference, nonostante la sconfitta ma a maggior ragione ora che i gol in trasferta non valgono doppio. Italiano in queste due stagioni ha fatto veramente bene, cercando di rispettare le aspettative della piazza".

Sul caso Jovic-Terzic ha aggiunto: "Non è facile gestire 25-30 giocatori. Sono giovani, io non ho visto malizia o cattiveria ma soltanto leggerezza. Quando avranno la mia età capiranno come ho fatto io. Alla loro età infatti ero arrabbiato con Corvino, Prandelli e tutto il mondo ma ora guardando indietro mi dico sempre: 'Valeri, ci voleva calma...'.

Sul viola più apprezzato: "Mi piace Castrovilli. Peccato per l'infortunio perché sembrava avere dieci marce, ora sta lavorando bene per tornare su quei livelli. Al calcio italiano serve come il pane. E' esplosivo, si inserisce, mi ricorda un po' Rui Costa".