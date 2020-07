BLANC, Tra i candidati per la panchina del Barcellona

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Laurent Blanc è tra i candidati per la panchina del Barcellona per il dopo Setien. Mentre Messi e compagni sono in vacanza qualche giorno, prima di ritrovarsi per preparare il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli il prossimo 8 agosto, i dirigenti blaugrana sono al lavoro per la prossima stagione che non vedrà Quique Setien in panchina. Secondo il quotidiano francese L'Equipe, l'ex tecnico del PSG sarebbe pronto a firmare un contratto di un anno. (ANSA).