INDISCREZIONI DI FV IND.FV, CASTRO È A FIRENZE: ORA RIPOSO. E I GENITORI... È tornato da poche ore a Firenze il centrocampista viola Gaetano Castrovilli: il numero 10 della Fiorentina, che ha passato gli ultimi giorni assieme alla compagna (e futura moglie) Rachele presso l’ospedale di Genova, è rimasto in osservazione per tutto... È tornato da poche ore a Firenze il centrocampista viola Gaetano Castrovilli: il numero 10 della Fiorentina, che ha passato gli ultimi giorni assieme alla compagna (e futura moglie) Rachele presso l’ospedale di Genova, è rimasto in osservazione per tutto... NOTIZIE DI FV MALCUIT, RIECCOLO A FIRENZE: UN PRESTITO DELUDENTE Domenica farà ritorno a Firenze anche Kevin Malcuit, rientrato al Napoli dopo il deludente periodo in prestito di sei mesi trascorso alla Fiorentina da gennaio a giugno. Per il laterale francese, che arrivò con la benedizione di Prandelli e Pradè,... Domenica farà ritorno a Firenze anche Kevin Malcuit, rientrato al Napoli dopo il deludente periodo in prestito di sei mesi trascorso alla Fiorentina da gennaio a giugno. Per il laterale francese, che arrivò con la benedizione di Prandelli e Pradè,... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 30 settembre 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi