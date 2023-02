BIRAGHI (SKY), Bisogna stare male per la classifica

Il capitano viola Cristiano Biraghi ha parlato così, ai microfoni di Sky Sport, la sconfitta della Fiorentina con la Juventus: "Siamo arrabbiati e delusi, sapevamo quanto fosse importante la partita per noi e per la città, volevamo fare un regalo. Abbiamo fatto anche una buona partita ma senza riuscire a portare a casa il risultato, i motivi li vedremo insieme nell'analisi del match e cercheremo di risolverli".

Pesano i problemi offensivi?

"Noi giocatori dobbiamo fare qualcosa in più, uscire spesso con risultati sfavorevoli dopo aver fatto la prestazione significa che non rendiamo al 100%. Ognuno di noi deve dare di più per uscire dalla situazione".

Ora il Braga.

"Sarà difficile, scontro su due partite con la prima là. Dovremo fare il risultato migliore per ottenere poi una spinta in più dai nostri tifosi. Da domani iniziamo a prepararla, bisogna provare a far risultato".

Cosa è cambiato dalla scorsa stagione?

"C'è poco da farsi idee e stare male per la classifica che abbiamo. Non la meritiamo per quanto proposto, ora cerchiamo in ognuno di noi quel che manca. Le preparazioni alle partite sono perfette, ma c'è da trovare dentro qualcosa in più".

Che vi siete detti con Vlahovic nel primo tempo?

"Nulla di particolare. C'era agonismo, volevamo tutti far risultato, ma sono cose che restano lì. Gli ho parlato...".

Quante chance col Braga?

"Questo dovete dirlo voi... Noi non stiamo a vedere chi è favorito. Incontriamo una squadra forte, ma lo stesso pensano loro di noi. Il nostro obiettivo è passare e spero che saremo noi a farlo".