Biraghi racconta il Torino: "La tifoseria è simile a quella della Fiorentina"

Cristiano Biraghi ha parlato oggi a Sky Sport da nuovo giocatore del Torino, raccontando il suo ambientamento nella nuova realtà: "Si vede che qui c'è una società, una piazza e un ambiente in generale che merita dei palcoscenici importanti, che magari non sono stati raggiunti ultimi anni. C'è grande voglia di tornarci e questo è quello che mi ha colpito e convinto a venire qua".

Che cosa si sente di dire sui tifosi del Torino?

"Vengo dalla Fiorentina, che è simile come tifoseria al Torino. Sono città che vivono di calcio, c'è una passione sfrenata per questi colori e di conseguenza sono esigenti. Mi piace, mi è sempre piaciuto giocare in piazze così, ti fanno sentire giocatore e da bambino vuoi diventare calciatore anche per dare gioie e soddisfazioni ai tifosi. Noi lavoriamo e siamo qui per questo e quindi speriamo di dargliene il più possibile".