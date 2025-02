Biraghi, l'Hellas continua a premere: operazione possibile anche senza Faraoni

vedi letture

Dall’esperto di mercato di Sky Gianluca Di Marzio arrivano aggiornamenti legati alla possibile cessione di Cristiano Biraghi, sempre più ai margini della Fiorentina. Secondo quanto riferito dal giornalista dell’emittente satellitare, il club viola e l’Hellas Verona stanno continuando in queste ore a parlare del trasferimento in gialloblù del terzino, a prescindere dalla possibilità che faccia il percorso inverso Davide Faraoni. Domani, dunque, giornata decisiva in tal senso.