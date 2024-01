BIRAGHI(SKY), Dobbiamo aiutare tutti gli attaccanti

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di SkySport, nel post-partita di Sassuolo-Fiorentina, ha parlato il capitano viola Cristiano Biraghi: "Primo tempo? Arrivavamo da partite che avevamo fatto bene, perciò le aspettative sono alte. Quest'anno il campionato è complicato. Nel primo tempo abbiamo preso un tiro e un gol. Rimetterla in piedi è complicato, abbiamo anche sbagliato un rigore".

Come si aiutano gli attaccanti?

"Devo pensare al bene del gruppo: sono il primo che mi dispiace se non riescono a segnare. Non si devono sentire in colpa, dobbiamo aiutarli perché facciamo uno sport di squadra. Devono pensare a lavorare con calma perché le colpe non sono solo loro, magari anche noi dobbiamo servirli meglio".

Credete fino in fondo alla Champions o sentite la pressione dell'obiettivo?

"Non voglio affrontare questi discorsi, noi pensiamo a partita dopo partita. Saremmo tutti contenti se andassimo in Champions. Il Sassuolo è una squadra che deve salvarsi, è normale che voglia provare a fare punti in casa".