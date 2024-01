BIRAGHI(DAZN), Cresciamo di pari passo con la società

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Cristiano Biraghi, giocatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro il Sassuolo. Ecco le sue dichiarazioni: “Quarto posto? Sono orgoglioso di essere capitano di questa squadra perché se guardiamo quello che abbiamo fatto negli ultimi tre anni e quello che abbiamo costruito da quando è arrivato il mister penso sia una cosa straordinaria. Stiamo crescendo di pari passo con la società che ha grandi obiettivi ed investe molto. Noi stiamo crescendo come squadra e tutti insieme. Oggi è andata così e purtroppo non si possono vincere tutte le partite. Il girone di andata è andato molto bene e non bisogna soffermarci solo su stasera. Se a inizio anno dicevamo di essere quarti con tutte le corazzate che ci sono..."

Su rigore: "Jack è il giocatore con maggiore qualità nostra. Se se la sentiva non vedo il perché non doveva tirare. Lui è Bonaventura e per noi è fondamentale. Poi se c’è Nico li calcia lui perché ha questa grande caratteristica di calciare i rigori in maniera clamorosa”.