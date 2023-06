BIRAGHI, Gioia Magnifico Messere e futuro rivelato

Come raccontato dalla redazione di Firenzeviola.it nella giornata di ieri, Cristiano Biraghi ha svolto il ruolo di Magnifico Messere all’inaugurazione del calcio storico (LEGGI QUI). Nel parlare ai media presenti (LEGGI QUI), il capitano viola, oltre che a ritenersi molto emozionato per la giornata che stava vivendo, ha annunciato che il suo contratto non scadrà tra un anno e dunque, ciò vuol dire che l'opzione presente nel contratto è stata utilizzata dalla Fiorentina.